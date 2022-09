Diagnosi Osimhen | doccia fredda | si allungano i tempi di recupero

(Di venerdì 9 settembre 2022) Questa mattina è giunta una notizia come un fulmine a ciel sereno, anche se qualcosa di non molto positivo si sospettava già: Victorsi è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante aveva già iniziato le dovute terapie nella giornata di ieri. Il nigeriano, verso al fine del primo tempo della scorsa partita di Champions contro il Liverpool, si era accasciato a terra dolorante alla coscia ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è subentrato Giovanni Simeone, che dopo soli 3 minuti di gioco ha messo a segno la sua prima rete in azzurro realizzando il suo grande sogno da ragazzino. Ricordiamo che il numero 9 del Napoli aveva già stretto i denti pur di entrare in campo contro i Reds, a seguito di un affaticamento muscolare che aveva avvertito nel finale del match ...

katsunobu8425 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Napoli, infortunio Osimhen: oggi la diagnosi. A forte rischio la sfida contro il Milan - milansette : Gazzetta - Napoli, infortunio Osimhen: oggi la diagnosi. A forte rischio la sfida contro il Milan #acmilan… - MilanNewsit : Gazzetta - Napoli, infortunio Osimhen: oggi la diagnosi. A forte rischio la sfida contro il Milan - cn1926it : Infortunio #Osimhen, oggi la diagnosi: le prime ipotesi sul rientro - MaxSergio72 : #Osimhen dovrebbe rimanere fuori almeno per le prossime due partite: Spezia e l’altra di champions a Glasgow. Prim… -

Unapeggiore del previsto che dovrebbe tener fermo il nigeriano per oltre un mese. L'attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie ma saltrerà parecchie partita....Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti sull'infortunio di Victorche ieri nel primo tempo di Napoli - Liverpool è stato costretto al cambio. Infortunio, primae tempi di recupero A dare la notizia della primadopo l'infortunio diè stato Paolo Bargiggia via Twitter: In una nota sul sito ufficiale, la SSC Napoli nel ...Il Napoli ha reso nota l'entità dell'infortunio rimediato nella prima giornata di Champions League da Victor Osimhen: ecco quante gare rischia di saltare l'attaccante nigeriano Dopo la quasi inconteni ...Nel momento di estasi per la grande vittoria contro il Liverpool il Napoli trema per la situazione Osimhen, quando rientrarà il nigeriano.