Da Draghi solo briciole contro i rincari. E il dl Aiuti slitta ancora (Di venerdì 9 settembre 2022) L'obiettivo è quello di mettere sulla bilancia 12-13 miliardi per continuare ad aiutare, con un nuovo decreto da approvare la settimana prossima, famiglie e imprese alle prese con il caro bollette. Per farlo Mario Draghi e Daniele Franco al momento però possono contare solo su tesoretto da 6,2 miliardi in più che deriva dalle maggiori entrate fiscali accumulate fin qui, dato il maggior gettito Iva effetto dell'inflazione che sale. Per utilizzarle e non metterle a bilancio per andare ad abbattere il monte del debito, però, il governo, in affari correnti, deve passare dal Parlamento. La cifra finale, comunque, sarà ben lontana dai 30 miliardi richiesti dalla Lega per affrontare in modo davvero concreto l'attuale emergenza. Per disporre di una cifra del genere, però, c'è bisogno di uno scostamento di bilancio. E Draghi ha già chiarito che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) L'obiettivo è quello di mettere sulla bilancia 12-13 miliardi per continuare ad aiutare, con un nuovo decreto da approvare la settimana prossima, famiglie e imprese alle prese con il caro bollette. Per farlo Marioe Daniele Franco al momento però possono contaresu tesoretto da 6,2 miliardi in più che deriva dalle maggiori entrate fiscali accumulate fin qui, dato il maggior gettito Iva effetto dell'inflazione che sale. Per utilizzarle e non metterle a bilancio per andare ad abbattere il monte del debito, però, il governo, in affari correnti, deve passare dal Parlamento. La cifra finale, comunque, sarà ben lontana dai 30 miliardi richiesti dalla Lega per affrontare in modo davvero concreto l'attuale emergenza. Per disporre di una cifra del genere, però, c'è bisogno di uno scostamento di bilancio. Eha già chiarito che ...

GiuseppeConteIT : Spiace che Repubblica si sia offesa perché sono intervenuto a Cernobbio solo in collegamento per ribadire ciò che t… - matteorenzi : 1. Se non volete Meloni a Palazzo Chigi, noi siamo il solo voto utile. Vogliamo Draghi, non Meloni #ItaliaSulSerio… - fattoquotidiano : Un sondaggio conferma che gli italiani ne sono esausti. Da Draghi, Letta, Di Maio&C. solo bugie: “Non saremo penali… - AgNPs : RT @noitre32: Giuliano Amato si ritira, Draghi anche se aveva la maggioranza si ritira, la regina muore. Sta per succedere qualcosa o sono… - giovanna_sandri : RT @noitre32: Giuliano Amato si ritira, Draghi anche se aveva la maggioranza si ritira, la regina muore. Sta per succedere qualcosa o sono… -