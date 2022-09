Conte come Saddam: un video propaganda con i bambini: “Sono piccola, altrimenti ti voterei… (Di venerdì 9 settembre 2022) Carezze ai cuccioli, parole di fuoco contro Meloni e Salvini, applausi in sottofondo. Sulla scìa dei grandi dittatori che hanno utilizzato i bambini per fare propaganda politica, da Saddam Hussein al coreano Kim Jong Un, anche Giuseppe Conte si produce in una performance tra “creature innocenti” per racimolare qualche voto in più. E lo fa conducendo una intervista in prima persona a una bambina, in una scuola, che per non deluderlo gli ricorda che “io Sono piccola, non posso votarti, mi dispiace…”, e lui la “perdona”, accarezzandole il capo. Scene spiacevoli, inopportune, da propaganda totalitaria. E poi dicono che il pericolo arriva dalla Meloni… alla quale Conte dedica i suoi strali, insieme con Salvini, cercando di convincere i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Carezze ai cuccioli, parole di fuoco contro Meloni e Salvini, applausi in sottofondo. Sulla scìa dei grandi dittatori che hanno utilizzato iper farepolitica, daHussein al coreano Kim Jong Un, anche Giuseppesi produce in una performance tra “creature innocenti” per racimolare qualche voto in più. E lo fa conducendo una intervista in prima persona a una bambina, in una scuola, che per non deluderlo gli ricorda che “io, non posso votarti, mi dispiace…”, e lui la “perdona”, accarezzandole il capo. Scene spiacevoli, inopportune, datotalitaria. E poi dicono che il pericolo arriva dalla Meloni… alla qualededica i suoi strali, insieme con Salvini, cercando di convincere i ...

sole24ore : Conte: “No a consumo suolo indiscriminato, serve rigenerazione urbana come Superbonus 110%” - Il Sole 24 ORE… - Mov5Stelle : Per aiutare imprese e famiglie ci vogliono i soldi! Ecco perché chiediamo un Energy Recovery Fund comune europeo,… - Ettore_Rosato : Leggo che #Conte prova ad attaccarci parlando di metodo #Draghi come 'agenda priva di contenuti' e 'insidie per la… - MaryDeBe72 : RT @IlPolemista4: La frase: 'Non si dica che #Putin non vuole la pace', detta dopo 6 mesi di conflitto, crimini contro l'umanità, e l'ammis… - claudiomasi5 : RT @GianniMagini: Come asfaltare un giornalaio in pochi minuti dicendo semplicemente la verità. #Conte #IoVotoMovimento5Stelle https://t.c… -