Come sta andando la controffensiva dell' esercito dell' Ucraina

(Di venerdì 9 settembre 2022) Secondo il presidente Volodymyr Zelensky le truppe avrebbero riconquistato circa mille chilometri quadrato di territorio, penetrando per 50 chilometri all'internoe linee nemiche e cacciando i russi da decine di villaggi

... infatti, Google ha rilasciato la prima versione QPR1 Beta 1 ( QPR, ricordiamo,per Quarterly ...anticipato dai rumor , grazie all'ausilio di una dock dedicata. Andando ancora più in ...Chicontinuando Berserk Berserk , da adesso in poi, sarà realizzato dal gruppo di assistenti ... Kentaro Miura resterà sempre e comunque accreditatoil creatore originale. Di seguito ...