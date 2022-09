Che idiozia impedire i sondaggi pubblici (Di venerdì 9 settembre 2022) Da domani, entreremo ufficialmente negli ultimi quindici giorni prima del voto elettorale. Come già riportato sul sito nicolaporro.it, la vittoria del centrodestra dovrebbe essere già messa in cassaforte, salvo eccezionalità dell’ultimo minuto, con un exploit di Giorgia Meloni, il cui partito si attesta sopra il 25 per cento dei consensi. Cos’è il black-out elettorale Al di là delle cifre elettorali di questi ultimi mesi, però, l’ordinamento italiano si porta a dietro, ormai da anni, un antico retaggio statalista, che in molti definiscono “black-out elettorale”. In queste ultime ore, infatti, l’Authority della telecomunicazioni (Agcom) ha comunicato il divieto assoluto di pubblicazione di nuovi sondaggi pubblici elettorali, che decorrerà a partire dalla giornata di domani: “Con riferimento alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 settembre 2022) Da domani, entreremo ufficialmente negli ultimi quindici giorni prima del voto elettorale. Come già riportato sul sito nicolaporro.it, la vittoria del centrodestra dovrebbe essere già messa in cassaforte, salvo eccezionalità dell’ultimo minuto, con un exploit di Giorgia Meloni, il cui partito si attesta sopra il 25 per cento dei consensi. Cos’è il black-out elettorale Al di là delle cifre elettorali di questi ultimi mesi, però, l’ordinamento italiano si porta a dietro, ormai da anni, un antico retaggio statalista, che in molti definiscono “black-out elettorale”. In queste ultime ore, infatti, l’Authority della telecomunicazioni (Agcom) ha comunicato il divieto assoluto di pubblicazione di nuovielettorali, che decorrerà a partire dalla giornata di domani: “Con riferimento alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del ...

