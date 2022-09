Carlo III, il primo discorso Domani diventerà re d'Inghilterra, Irlanda del Nord e tutti i regni del Commonwealth (Di venerdì 9 settembre 2022) Domani sarà re d’Inghilterra, Irlanda del Nord e tutti i regni del Commonwealth. Oggi tiene il suo primo discorso, Carlo III nuovo sovrano dopo la morte della madre Elisabetta II. L'articolo Carlo III, il primo discorso <small class="subtitle">Domani diventerà re d'Inghilterra, Irlanda del Nord e tutti i regni del Commonwealth</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 settembre 2022)sarà re d’deldel. Oggi tiene il suoIII nuovo sovrano dopo la morte della madre Elisabetta II. L'articoloIII, il re d'deldel proviene da Noi Notizie..

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda Elisabetta II, il suo instancabile servizio al bene e assicura preghiere per la Regina e per… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - Agenzia_Ansa : Il nuovo sovrano del Regno Unito sarà noto con il nome di re Carlo III #ANSA - rtl1025 : ??????? 'Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita'. Così il Re #Carlo III nel suo primo disc… - AnnaLizzy68 : RT @solagimma: Il primo momento in cui Carlo III fu visto come monarca, lasciando la Scozia con la regina consorte, Camilla, per volare a L… -