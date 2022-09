Campionati Nazionali a squadre 2022: cambiate date e sede (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono state modificate la sede e le date dei Campionati Nazionali a squadre di beach tennis di serie A, B e C. Si giocherà San Lazzaro di Savena (BO) e Viareggio (LU) Leggi su federtennis (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono state modificate lae ledeidi beach tennis di serie A, B e C. Si giocherà San Lazzaro di Savena (BO) e Viareggio (LU)

