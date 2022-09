Barcellona, Xavi: “Bisogna uscire da un momento difficile, ci vorrà intensità” (Di venerdì 9 settembre 2022) Xavi ha parlato del suo Barcellona, alla vigilia del match contro il Cadice: “Dobbiamo uscire da un momento difficile, ci vorrà la massima intensità. Metteremo da parte la Champions League, va bene essere felici dopo un 5-1, ma è appena cominciata”. Su Jordi Alba ha poi dichiarato: “E’ umile e lavora bene, si fa trovare sempre pronto. Per me è un giocatore importante, abbiamo un rapporto speciale, per questo ho potuto essere chiaro con lui. Devo gestire il gruppo, lui conosce la situazione: sa che gioca il più bravo. Non c’è alcuna polemica”. Poi su Lewandowski e Piqué: “Robert non lo cambierei per nessuno al mondo. L’esperienza è una medaglia, è maturo e aiuta i giovani con umiltà: è un privilegio averlo.Gerard non è in una situazione facile, cerco di incoraggiarlo ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022)ha parlato del suo, alla vigilia del match contro il Cadice: “Dobbiamoda un, cila massima. Metteremo da parte la Champions League, va bene essere felici dopo un 5-1, ma è appena cominciata”. Su Jordi Alba ha poi dichiarato: “E’ umile e lavora bene, si fa trovare sempre pronto. Per me è un giocatore importante, abbiamo un rapporto speciale, per questo ho potuto essere chiaro con lui. Devo gestire il gruppo, lui conosce la situazione: sa che gioca il più bravo. Non c’è alcuna polemica”. Poi su Lewandowski e Piqué: “Robert non lo cambierei per nessuno al mondo. L’esperienza è una medaglia, è maturo e aiuta i giovani con umiltà: è un privilegio averlo.Gerard non è in una situazione facile, cerco di incoraggiarlo ...

cmdotcom : A #Barcellona non c'è spazio per #Kessie: solo 37' in campo finora, Xavi non è Pioli - sportface2016 : #Barcellona, #Xavi: 'Bisogna uscire da un momento difficile, ci vorrà intensità' - sportli26181512 : Pjanic saluta il Barcellona, Xavi: 'Ha deciso di lasciarsi: capisco la sua scelta': Miralem Pjanic saluta il Barcel… - MicheleMiccoli : RT @CB_Ignoranza: 'Ad oggi, Ousmane Dembélé nell'uno contro uno è allo stesso livello della migliore versione di Neymar' ha dichiarato Xavi… - sportface2016 : #Barcellona, #Xavi elogia i suoi: '#Dembélé ai livelli del miglior #Neymar. #Lewandowski insaziabile' -