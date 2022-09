Allegri ha dimenticato Fagioli? Ecco quando e come potrebbe utilizzarlo (Di venerdì 9 settembre 2022) Fagioli resterà alla Juventus per tutto il corso della stagione e anche in chiave futura. A ribadirlo è stata la stessa società bianconero durante la recente conferenza stampa con Miretti, Fagioli e Soulè. Lo stesso Fagioli ha confermato la sua volontà di far parte del futuro bianconero Fagioli è pronto a ritagliarsi una parte da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 settembre 2022)resterà alla Juventus per tutto il corso della stagione e anche in chiave futura. A ribadirlo è stata la stessa società bianconero durante la recente conferenza stampa con Miretti,e Soulè. Lo stessoha confermato la sua volontà di far parte del futuro bianconeroè pronto a ritagliarsi una parte da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Bostilense : @PaoloIori14 @elwanala @romeoagresti @GoalItalia (Non sono italiano, sto ancora imparando l'italiano, quindi ho dim… - supercapitano : @Campanelli11 Hai dimenticato Allegri out - GabySalvo : @glmdj Ha perso 2 a 1, hai dimenticato di scriverlo. Si sarebbe potuto pareggiare e con Di Maria Pogba e Chiesa mag… - LucaMktg : Calma adesso entrano Kean & Fagioli e la #Juventus la ribalta. Tempo al tempo avete dimenticato chi hanno in panca… - bio_official33 : @toselluc Certo che pensiamo ancora alla Fiorentina , uno scempio del genere non dovrà essere MAI DIMENTICATO, dobb… -