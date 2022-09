Vi ricordate di Paola Frizziero di Uomini e Donne? Oggi è una persona completamente diversa (Di giovedì 8 settembre 2022) Divertente, schietta e determinata, Paola Frizziero è stata uno dei personaggi più amati e seguiti di Uomini e Donne. Ma dopo le sue esperienze finite male, Oggi ha deciso di esser una persona completamente diversa. Paola Frizziero è stata una delle vere protagoniste di Uomini e Donne. Era la metà degli anni Duemila, quando arrivò in studio una giovanissima corteggiatrice napoletana pronta per una nuova avventura. Paola Frizziero era determinata nel conoscere e rubare il cuore di Salvatore Angelucci. La loro conoscenza non fu delle più facili, anche perché entrambi avevano un carattere fumantino che ha aggiunto un po' di pepe al ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 8 settembre 2022) Divertente, schietta e determinata,è stata uno deiggi più amati e seguiti di. Ma dopo le sue esperienze finite male,ha deciso di esser unaè stata una delle vere protagoniste di. Era la metà degli anni Duemila, quando arrivò in studio una giovanissima corteggiatrice napoletana pronta per una nuova avventura.era determinata nel conoscere e rubare il cuore di Salvatore Angelucci. La loro conoscenza non fu delle più facili, anche perché entrambi avevano un carattere fumantino che ha aggiunto un po' di pepe al ...

