"Vergogna". Serena Bortone, caos in studio: le parole di Francesco Oppini non passano inosservate

Oggi è un altro giorno, gelo in studio dopo le parole di Francesco Oppini: è successo dopo che Serena Bortone ha annunciato la notizia dell'aggravarsi delle condizioni della Regina Elisabetta. Serena, che oggi ha festeggiato il suo compleanno, ha chiesto un commento al neo opinionista. E la risposta è stata netta. "Sono abbastanza silenzioso, anzi parecchio, perché, sono sincero, quando succedono certe cose, tanti sono abituati a usare termini retorici ma…", ha esordito il telecronista sportivo. Dopodiché, ecco la dichiarazione più delicata: "La regina Elisabetta a me non ha mai scatenato una grande simpatia, sono sincero". Gelo in studio. Poi Oppini si è ripreso "Però – ha aggiunto in modo piuttosto confuso – di fronte a ciò che ...

