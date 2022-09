Ultime Notizie – Fabrizio Corona a processo: “Polizia si occupi di criminali” (Di giovedì 8 settembre 2022) “E’ un processo già vinto, sono pazzi, ci sono le immagini. E’ oggettivo che sono innocente”. Fabrizio Corona non risparmia ‘attacchi’ alla Polizia fuori e dentro l’aula del tribunale di Milano dove è a processo per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. I fatti risalgono all’11 marzo 2021 quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso il suo rientro in carcere – revocando i domiciliari dopo più violazioni alle prescrizioni – e lui aveva protestato – tutto documentato sui social – ferendosi alle braccia, urlando contro gli agenti e spaccando un vetro dell’ambulanza con cui venne trasportato all’ospedale Niguarda. L’accusa di tentata evasione è legata al fatto di aver provato, quando era ricoverato, a uscire da una finestra della struttura ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “E’ ungià vinto, sono pazzi, ci sono le immagini. E’ oggettivo che sono innocente”.non risparmia ‘attacchi’ allafuori e dentro l’aula del tribunale di Milano dove è aper danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. I fatti risalgono all’11 marzo 2021 quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso il suo rientro in carcere – revocando i domiciliari dopo più violazioni alle prescrizioni – e lui aveva protestato – tutto documentato sui social – ferendosi alle braccia, urlando contro gli agenti e spaccando un vetro dell’ambulanza con cui venne trasportato all’ospedale Niguarda. L’accusa di tentata evasione è legata al fatto di aver provato, quando era ricoverato, a uscire da una finestra della struttura ...

