Uk | è morta la regina Elisabetta II

(Di giovedì 8 settembre 2022) LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – E’all’età di 96 anni laII d’Inghilterra. Questo l’annuncio sul sito della Royal Family: “Lain pace a Balmoral, questo pomeriggio. Il re e laconsorte rimarranno a Balmoral questa sera e ritorneranno a Londra domani”.Bandiere a mezz’asta e listate a lutto. Minuto di silenzio alla Bbc che ha confermato la notizia, con in sottofondo “God save the Queen”. L’emittente ha annunciato una programmazione straordinaria a seguito della notizia della morte della.Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dellaII. “Laè stata protagonista ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - repubblica : ???? La Regina Elisabetta è morta: l'annuncio di Buckingham Palace - scorpio66966 : RT @FraLuna1109: #Queen …Ore 19.30 italiane c’è la notizia ufficiale… la regina Elisabetta d’Inghilterra è morta … cordoglio e dispiacere p… - 0Thenightwemet : RT @nephentes922: Meghan Markle quando le diranno che la Regina è morta -

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dai politici italiani e internazionali per omaggiare laElisabetta II,nel tardo pomeriggio . Internet è andato letteralmente in tilt, lo stesso sito ufficiale della famiglia reali non ha retto ai milioni di contatti arrivati da tutto il mondo.La Bbc ha annunciato la morte dellaElisabetta . La sovrana, 96 anni, si è spenta nella residenza scozzese di Balmoral, dove le ... ' Sua Maestà èserenamente oggi pomeriggio a Balmoral' ...Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, necessari per il suo funzionamento e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando su "Accett ...È notizia degli ultimi minuti la morte della Regina Elisabetta II all’età di 96 anni. Il Manchester United, infatti, ha rilasciato un comunicato in merito:. “Il Manchester United condivide il dolore ...