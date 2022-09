Traffico Roma del 08-09-2022 ore 08:30 (Di giovedì 8 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord rallentamenti sono segnalati sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri ed il raccordo anulare si rallenta anche sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla Flaminia dalla corda via dei due punti e poi sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code sull’altra turbano della 24 da Tor Cervara la tangenziale direzione centro è proprio in tangenziale il Traffico rallenta tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni nella zona di Pomezia chiusa per incidente via Pontina direzione Latina tutto il Traffico è deviato sulla Pontina Vecchia Più avanti si sta in coda per lavori tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci verso Roma Nella direzione opposta un incidente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord rallentamenti sono segnalati sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri ed il raccordo anulare si rallenta anche sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla Flaminia dalla corda via dei due punti e poi sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code sull’altra turbano della 24 da Tor Cervara la tangenziale direzione centro è proprio in tangenziale ilrallenta tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni nella zona di Pomezia chiusa per incidente via Pontina direzione Latina tutto ilè deviato sulla Pontina Vecchia Più avanti si sta in coda per lavori tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci versoNella direzione opposta un incidente ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Sabato pomeriggio, dalle 15, manifestazione a San Giovanni e, dalle 18, corteo a Sa… - VAIstradeanas : 08:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Temporanea chiusura al traffico in piazza Epiro, tra via Aquitania e via Mauritania, per… - VAIstradeanas : 07:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:59 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -