Totti torna in tv grazie a Simona Ventura | Dove sei stato quest' estate?

infoitcultura : Francesco Totti torna in tv e svela dove è stato quest’estate: ecco che ha detto - tuttopuntotv : Francesco Totti torna in tv e svela dove è stato quest’estate: ecco che ha detto #FrancescoTotti #SimonaVentura… -

... per poi ammettere che grazie alla separazione tra Francescoe Ilary Blasi ha venduto molte copie del suo magazine durante l'estate. Dopo aver commentato con orgoglio alcune delle sue copertine ...Flora non si ferma però eall'attacco. L'ultimo video che ha realizzato ha fatto impazzire ...ILARY, PRESTO LA SEPARAZIONE IN TRIBUNALE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFENoi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nessun imbarazzo per Francesco Totti alla domanda di Simona Ventura prima della partita del cuore Per la prima volta sotto i riflettori dopo il divorzio da Ilary Blasi. Per la prima volta in tv in dir ...