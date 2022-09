Tiziano Ferro: 'I miei figli non avranno il passaporto italiano, è una cosa che mi fa soffrire da morire' (Di giovedì 8 settembre 2022) Tiziano Ferro dichiara in una lunga intervista rilasciata a Rolling Stones che non ha intenzione di fare il passaporto italiano ai suoi figli nonostante ne abbiano il diritto. Una decisione sofferta ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022)dichiara in una lunga intervista rilasciata a Rolling Stones che non ha intenzione di fare ilai suoinonostante ne abbiano il diritto. Una decisione sofferta ...

repubblica : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano perché esclude mio marito' [a cura di redazione spett… - HuffPostItalia : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano: esclude mio marito Victor' - fanpage : 'Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che… - NachoGBT : RT @gayit: Tiziano Ferro: 'Non farò passaporto italiano ai miei figli, l'Italia esclude mio marito Victor' - math_tia : @burmyllina @IlContiAndrea Si è accorta che questo è un tweet dedicato a Tiziano Ferro e non a Mengoni? ?? -