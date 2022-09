“Su mafia e corruzione incomprensibile silenzio in campagna elettorale”: l’appello di Avviso pubblico. Bindi: “Chi vince non tocchi la legge sulla confisca dei beni” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Un grande, incomprensibile silenzio”. È quello che è calato, secondo Rosy Bindi, sulla campagna elettorale in fatto di lotta alla mafia e alla corruzione. L’ex presidente del Partito democratico, ed ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, da parecchi mesi in ritiro volontario dal dibattito politico, è intervenuta alla presentazione dell’appello #Nosilenziosullemafie lanciato da Avviso pubblico, la rete contro le mafie e la corruzione che raccoglie oltre 500 enti locali e 11 Regioni. L’obiettivo è “sollecitare i candidati e le candidate alle prossime elezioni a parlare di mafie e corruzione nel corso della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Un grande,”. È quello che è calato, secondo Rosyin fatto di lotta allae alla. L’ex presidente del Partito democratico, ed ex presidente della Commissione parlamentare anti, da parecchi mesi in ritiro volontario dal dibattito politico, è intervenuta alla presentazione del#Nosullemafie lanciato da, la rete contro le mafie e lache raccoglie oltre 500 enti locali e 11 Regioni. L’obiettivo è “sollecitare i candidati e le candidate alle prossime elezioni a parlare di mafie enel corso della ...

ignaziocorrao : L’unico articolo che parla di Italia in @TheEconomist di questa settimana spiega come il @Mov5Stelle sia l’unico pa… - demagistris : Un nuovo ciclone giudiziario si abbatte sulla politica calabrese, ora del cosentino, per reati di mafia e corruzion… - lc71488535 : RT @fattoquotidiano: “Su mafia e corruzione incomprensibile silenzio in campagna elettorale”: l’appello di Avviso pubblico. Bindi: “Chi vin… - fattoquotidiano : “Su mafia e corruzione incomprensibile silenzio in campagna elettorale”: l’appello di Avviso pubblico. Bindi: “Chi… - 111David111 : @fattoquotidiano Quindi nel dubbio di non saper gestire la cosa, non la si fa. Un po’ come le Olimpiadi. O qualsias… -