Strage in Canada: è morto anche il secondo fratello dopo tre giorni in fuga (Di giovedì 8 settembre 2022) Il fuggitivo ricercato per gli attacchi all'arma bianca in Canada, nel Saskatchewan, in cui 10 persone hanno perso la vita e altre 18 sono rimaste ferite... Leggi su today (Di giovedì 8 settembre 2022) Il fuggitivo ricercato per gli attacchi all'arma bianca in, nel Saskatchewan, in cui 10 persone hanno perso la vita e altre 18 sono rimaste ferite...

