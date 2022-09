(Di giovedì 8 settembre 2022) Matteo, parla a Uno Mattina sulla Rai: "Per meildelun orgoglio, une un'emozione e la Lega è pronta a prendere per mano questo straordinario Paese. ...

mara_carfagna : Le dichiarazioni che provengono dalla Russia assomigliano a una vera e propria minaccia. Vogliono spingere gli ital… - globalistIT : - luca_lucamoroso : Ma ora lo può dire anche #Salvini che le #sanzioni funzionano o lui ancora no??? #Putin: 'Le sanzioni occidentali so… - FrancoZerlenga : RT @Frances59546252: putin minaccia il nostro Paese.Non vuole che super Mario Draghi impianti 3 navi rigassificatori e chieda all'UE di fis… - HilaryJankins : RT @mara_carfagna: Le dichiarazioni che provengono dalla Russia assomigliano a una vera e propria minaccia. Vogliono spingere gli italiani… -

Globalist.it

Quattro anni fa abbiamo preso milioni di voti - ha ricordato- Abbiamo fermato gli sbarchi, fatto leggi severe contro mafiosi e criminali. Se chi è a casa si fida di ciò che abbiamo fatto e ...Le prossime elezioni, in caso di vittoria del centrodestra, non porteranno 'nessunaper la democrazia'. Intervistato dalla Stampa si dice sicuro, Massimiliano Fedriga, ...riunisce i ... Salvini minaccia: “Per me fare il presidente del Consiglio sarebbe un onore” Il leadere della Lega: "Per me fare il Presidente del Consiglio sarebbe un orgoglio, un onore e un'emozione e la Lega è pronta a prendere per mano questo straordinario Paese".Le attività più esposte "alla minaccia del lockdown energetico e addirittura della chiusura - evidenzia il rapporto di Confartigianato - sono quelle energy intensive: ceramica, vetro, cemento, carta, ...