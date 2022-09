“Ritmi da terzo mondo” La Russa si infuria sul dl Aiuti | ce l' ha con gli altri partiti e non solo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Si discute del decretocontro il caro-energia e l'emergenza bollette nel corso della puntata dell'8 settembre de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. Ospite in collegamento Ignazio La, vice-presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia, si arrabbia con i suoi colleghi degli, ma non: “Ma di che parliamo, dei motivi per cui Luigi Di Maio ha litigato con Giuseppe Conte? La cosa più buffa è che prima Di Maio diceva che il centrodestra è litigioso, mi veniva da ridere dopo tutto quello che abbiamo visto all'interno del Movimento 5 Stelle. Il problema è che cosa si può fare oggi e subito in attesa del nuovo governo. Se le forze politiche, e lo dice l'unica di opposizione, capiscono la serietà del momento e la smettano per un attimo, almeno ...