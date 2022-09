(Di giovedì 8 settembre 2022) Nuovo appuntamento oggi giovedì 8, con la soap turca. Nellaodierna Fekeli ritrova Yilmaz in gravi condizioni a seguito di un incidente, e ne attribuisce la responsabilità a Demir. Yilmaz è vivo, ma è in coma in ospedale. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloindel 8Fatti di Gossip.

RusPan72333006 : Abbiamo due nuovi marcatori Nella formazione il numero 14 e il numero 9, Questa partita è la replica in terra franc… - ottochannel : Bacoli tra terra e mare: domani #7settembre alle 13 nella nuova puntata de #LAltraCampania fede, tradizioni e belle… - Montes1301 : @Ilsuperbo89 Sabato 17 una puntata e mezza così con la replica di oggi arriva a finire con puntata originale Per m… - SardiniaPost : #Politica ???? Prove di #guerra nei cieli sardi, si esalta l'assessore regionale all'Urbanistica, quota Psd'Az: 'Punt… -

SuperGuidaTV

... stabilira chi interpretera Otello e chi Desdemona, assumendo il ruolo di autore, attore e regista della vicenda trasformando lo spettacolo,dopo, in un'esperienza in parte ...Nuovo appuntamento oggi giovedì 8 settembre 2022 , con la soap turcaAmara. Nella puntata odierna Fekeli ritrova Yilmaz in gravi condizioni a seguito di un ...trasmessa da Canale 5 in... Replica Terra Amara in streaming, puntata del 8 settembre 2022 | Video Mediaset Aeroporto Lamezia Dopo lo sfogo social del rapper torinese che ha dovuto anche annullare il suo concerto a Vigevano, la società che fornisce assistenza ai passeggeri non ci sta e replica: Qua come ovu ...Le anticipazioni turche di Terra Amara ci svelano che il fratello di Gunter, corrotto da Hunkar, potrebbe confessare l'omicidio di Sait. Cosa succederà