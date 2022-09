Recessione dietro l'angolo. Ma la Bce tenta comunque il maxi rialzo dei tassi (Di giovedì 8 settembre 2022) Riunione importante quella di oggi della Banca Centrale Europea guidata da Christine Lagarde, chiamata a far fronte, come da sua missione specifica, alla crescente inflazione con un rialzo dei tassi d'interesse. Ma proprio ieri, e in vista dell'incontro di domani e dopo a Praga dei ministri finanziari dell'area euro, fonti dell'eurogruppo hanno affermato che «non si può escludere che il rallentamento dell'economia possa sfociare in una Recessione, l'Eurozona è più esposta al rischio di un peggioramento degli attuali trend principalmente a causa dell'andamento dei mercati dell'energia». Ecco perché in seno all'Eurotower oggi si confronteranno i banchieri centrali per decidere di quale entità dev' essere il rialzo del costo del denaro visto una Recessione sembra inevitabile perché un maxi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Riunione importante quella di oggi della Banca Centrale Europea guidata da Christine Lagarde, chiamata a far fronte, come da sua missione specifica, alla crescente inflazione con undeid'interesse. Ma proprio ieri, e in vista dell'incontro di domani e dopo a Praga dei ministri finanziari dell'area euro, fonti dell'eurogruppo hanno affermato che «non si può escludere che il rallentamento dell'economia possa sfociare in una, l'Eurozona è più esposta al rischio di un peggioramento degli attuali trend principalmente a causa dell'andamento dei mercati dell'energia». Ecco perché in seno all'Eurotower oggi si confronteranno i banchieri centrali per decidere di quale entità dev' essere ildel costo del denaro visto unasembra inevitabile perché un...

PaolaAnna8 : @serralessandro L'agenda draghi ha portato l'Italia in default con la recessione (austerità) dietro l'angolo ...e q… - astrale66 : «La recessione è dietro l’angolo» - 18_zuliani : «La recessione è dietro l’angolo» - CarloneDaniela : RT @MarceVann: @geppo12 @giosalvetti Certo... Qui stiamo parlando di una doccia calda in meno, non di una recessione economica a livello eu… - MarceVann : @geppo12 @giosalvetti Certo... Qui stiamo parlando di una doccia calda in meno, non di una recessione economica a l… -