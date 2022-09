Quanto è bella la vita da nomade digitale con lo ' smart walking'

Leggi su agi

(Di giovedì 8 settembre 2022) Negli ultimi sette anni ha percorso a piedi migliaia di chilometri in Italia e all'estero. Il suo primo cammino, intrapreso nel 2015, è stato quello 'Portoghese': quasi 300 chilometri da Porto a Santiago di Compostela. Da quel momento, Davide Fiz, classe 1976, originario di Livorno, una laurea in Economia all'Università di Pisa con una tesi sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile nei parchi, non si è più fermato. Appassionato fin da giovanissimo di viaggi e fotografia, Fiz è un freelance che si occupa di vendite commerciali per alcune aziende in ambito nazionale. La decisione di unire la sua passione per i cammini con il suo lavoro è nata proprio nel 2015. "Vivevo a Palermo con la mia ex compagna", racconta Fiz all'AGI, "poi la nostra relazione è finita, ci siamo lasciati e io sono ritornato a Livorno. Vista la situazione, però, lavorare da casa non era proprio l'ideale per il ...