Perdono la partita e devastano lo stadio: i tifosi scatenati stacccano i sedili e li lanciano (Di giovedì 8 settembre 2022) Staccano i sedili dai gradoni dello stadio e se le tirano. Non un gesto di fair play , ma scene brutte di quelle che non si vorrebbero vedere mai in nessuno stadio del mondo, quello tra i tifosi di ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022) Staccano idai gradoni delloe se le tirano. Non un gesto di fair play , ma scene brutte di quelle che non si vorrebbero vedere mai in nessunodel mondo, quello tra idi ...

leggoit : Perdono la partita e devastano lo stadio: i tifosi scatenati stacccano i sedili e li lanciano VIDEO - nuneziano966 : Questo è il male del napoli. Dopo una vittoria si esaltano, e non parlo dei tifosi (quello ci sta) ma di tutto l’am… - FrancescoRoma__ : @Erfaina1988 Ah damià ma hai visto che cambi ha fatto? Ha palesemente giocato sta partita perché obbligato, un a ro… - intertristi1899 : A me impressiona il bisogno di questo gruppo di sentirsi superiori a chiunque a prescindere, di dire sempre che se… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: 4 squadre italiane in UCL. Perdono Juventus e Inter. Il Milan X. Solo il 'Napoli di Spalletti' VINCE e convince con u… -