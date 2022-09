Per la premier britannica Liz Truss “una donna trans non è una donna” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 Liz Truss è stata eletta premier della Gran Bretagna. La candidata conservatrice ha preso il posto di Boris Johnson (anche alla guida dei Tories), dopo che il politico aveva comunicato le sue dimissioni in seguito a una serie di scandali in cui era coinvolto. Qualche giorno prima di essere eletta, in occasione di un comizio elettorale alla stazione radio inglese LBC, Truss ha rilasciato alcune dichiarazioni offensive riguardanti la comunità LGBTQIA+ e, in particolare, nei confronti delle donne trans. Vi raccomandiamo... Shakiro, Patricia e tutte le donne trans arrestate, incarcerate e uccise Il caso di cronaca che ha coinvolto due donne trans in Camerun mostra quanto i diritti, e la vita ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 Lizè stata elettadella Gran Bretagna. La candidata conservatrice ha preso il posto di Boris Johnson (anche alla guida dei Tories), dopo che il politico aveva comunicato le sue dimissioni in seguito a una serie di scandali in cui era coinvolto. Qualche giorno prima di essere eletta, in occasione di un comizio elettorale alla stazione radio inglese LBC,ha rilasciato alcune dichiarazioni offensive riguardanti la comunità LGBTQIA+ e, in particolare, nei confronti delle donne. Vi raccomandiamo... Shakiro, Patricia e tutte le donnearrestate, incarcerate e uccise Il caso di cronaca che ha coinvolto due donnein Camerun mostra quanto i diritti, e la vita ...

