Peggiorano le condizioni della regina Elisabetta. Tutti i figli al suo capezzale insieme al nipote William. I conduttori della Bbc in nero (Di giovedì 8 settembre 2022) Stamattina la sovrana, 96 anni, sottoposta a nuovi esami a Balmoral. Carlo e Camilla richiamati in Scozia, in arrivo anche Meghan e Harry. La vicinanza della neopremier: «Tutto il regno unito è con lei» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 8 settembre 2022) Stamattina la sovrana, 96 anni, sottoposta a nuovi esami a Balmoral. Carlo e Camilla richiamati in Scozia, in arrivo anche Meghan e Harry. La vicinanzaneopremier: «Tutto il regno unito è con lei»

