Pagelle Ludogorets-Roma 2-1: voti e tabellino Europa League 2022/2023 (Di giovedì 8 settembre 2022) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Ludogorets-Roma 2-1, match della prima giornata di Europa League. La prima occasione è per i bulgari che in avvio si affidano alla velocità di Despodov che scappa a Mancini e serve un assist per Tekpetey, in ritardo in spaccata. La Roma si rende pericolosa sui calci piazzati. Tra il 34? e il 35? Pellegrini e Mancini sfiorano il gol: il primo con un tiro sul primo palo, il secondo con un colpo di testa sul legno. Al 38? Dybala pericoloso con un tiro al volo a botta sicura che Verdon salva con il viso. Ad inizio ripresa Roma ad un passo dal gol: tocco sublime di Dybala, Pellegrini aggancia ma sbaglia il pallonetto. Dura poco più di un’ora la partita di Belotti, sostituito da Shomurodov. Al 72? passa ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Le, ie ildi2-1, match della prima giornata di. La prima occasione è per i bulgari che in avvio si affidano alla velocità di Despodov che scappa a Mancini e serve un assist per Tekpetey, in ritardo in spaccata. Lasi rende pericolosa sui calci piazzati. Tra il 34? e il 35? Pellegrini e Mancini sfiorano il gol: il primo con un tiro sul primo palo, il secondo con un colpo di testa sul legno. Al 38? Dybala pericoloso con un tiro al volo a botta sicura che Verdon salva con il viso. Ad inizio ripresaad un passo dal gol: tocco sublime di Dybala, Pellegrini aggancia ma sbaglia il pallonetto. Dura poco più di un’ora la partita di Belotti, sostituito da Shomurodov. Al 72? passa ...

Dybala10era : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #LudogoretsRoma 2-1 Ko all'esordio europeo per i giallorossi di Mourinho ? [?? @GabrieleConflit] https://… - PagineRomaniste : #Ludogorets-#Roma 2-1, le pagelle: #Mancini, #Smalling ed #Ibanez in gita. #Dybala unica Joya, #Belotti stonato.… - siamo_la_Roma : ???? A #Razgrad arriva un'altra sconfitta ?? La #Roma crea tanto ma spreca, poi viene punita ?? Chi salvate?… - DomPepeLiberato : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #LudogoretsRoma 2-1 Ko all'esordio europeo per i giallorossi di Mourinho ? [?? @GabrieleConflit] https://… - GoalItalia : MATCH REPORT - #LudogoretsRoma 2-1 Ko all'esordio europeo per i giallorossi di Mourinho ? [?? @GabrieleConflit] -