Napoli - Liverpool 4 - 1 | gol e highlights

CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - anperillo : Contro il #Liverpool è stato uno dei #Napoli più belli di sempre. I primi 45 minuti sono da cineteca ??. Bravissimo… - OptaPaolo : 3 - Questa è la quarta occasione in cui il Liverpool subisce tre gol in un primo tempo di Champions League e la sec… - CakGama : RT @2h_a0: Khvicha Kvaratskelia tutto ciò che ha fatto contro il Liverpool #Napoli - LukeSil : @ElBuitr64021431 @teo_acm Io ho scritto del paragone con il calcio austriaco, è ovvio che certe corazzate siano anc… -

Serata straordinaria per ilal Maradona contro il. Il commento dell'inviato Fabio ...Guarda il meglio della serata magica del: 4 - 1 suldi Klopp con un primo tempo ...Notte da incubo per il Liverpool dopo il ko al Maradona contro il Napoli. Il tabloid inglese Mirror ha analizzato la sconfitta per 4-1 dei Reds. Questi i cinque punti di discussione messi in evidenza ...Conferenza stampa Luciano Spalletti post partita Napoli-Liverpool. Terminata la partita della prima giornata di Champions League Napoli Liverpool, parla in conferenza Spalletti per il Napoli per la ga ...