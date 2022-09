Morte della regina Elisabetta | Carlo è il nuovo re

(Di giovedì 8 settembre 2022) LaII è morta oggi a 96 anni a Balmoral, nella sua residenza scozzese. A dare l’annuncio officialesovrana è stato Buckingam Palace con una nota. “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”.e Camilla restano a Balmoral Intantoe Camilla resteranno per la notte nella residenza scozzese per fare ritorno solo domani a Londra. Sono diversi gli impegni ai quali il Principe sarà chiamato a fare fronte nei prossimi giorni in vistaprossima incoronazione. Mentre è atteso tra qualche minuto il discorso al popolo del Regno Unito da parte del primo ministro Liz Truss che è stata investita dell’incarico, solo due giorni fa dalla. Si tratta del quindicesimo premier che ...

20.35 Liz Truss: "Uno shock per la Nazione" "E' uno shock per la Nazione e per tutto il mondo", con queste parole la premier britannica Liz Truss ha commentato la notiziaregina Elisabetta II parlando alla Nazione da Downing Street. Elisabetta era "la roccia su cui la Gran Bretagna si è costruita. Ha mostrato affetto per la gente che l'ha ricambiata ...Le bandiere sono state abbassate a mezz'asta su Buckingham Palace dopo l'annuncioregina Elisabetta II. Ora la famiglia reale è entrata in un periodo di lutto e tutti gli impegni ufficiali saranno annullati. Oltre a Buckingham Palace, le bandiere sventoleranno a ...Dopo la morte della regina Elisabetta II, lo sport si fermerà per i prossimi giorni Dopo la morte della regina Elisabetta II, arrivano anche le prime reazioni e i primi provvedimenti adottati nei ...Difficile raccontare cosa significherà per il Regno Unito la scomparsa di Elisabetta II. La notizia di un improvviso peggioramento della sua salute ha iniziato a circolare nella tarda mattinata di ...