Molto dark web, poco sulle elezioni. Gli obiettivi hacker in Italia (Di giovedì 8 settembre 2022) Numeri di telefono, caselle email, ma anche informazioni sensibili di aziende private ed enti pubblici: tutto in vendita al miglior offerente sul dark Web. Questo quanto emerge dall’ultimo studio di Swascan, società milanese parte del polo di Cyber security di Tinexta Group, sulle insidie della “parte oscura della rete”. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, questa sottrazione di informazioni avviene soprattutto attraverso forum, blog e piattaforme di messaggistica, tra le quali spicca Telegram. Per fare luce su questo traffico sono stati raccolti, attraverso specifiche ricerche OSINT & CLOSINT, dati provenienti da 2 forum darkweb noti come Breached.to e XSS – tenendo a mente come periodo di riferimento giugno/agosto di questo anno. “Confrontando i dati raccolti a giugno con quelli di agosto, abbiamo potuto rilevare come ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 settembre 2022) Numeri di telefono, caselle email, ma anche informazioni sensibili di aziende private ed enti pubblici: tutto in vendita al miglior offerente sulWeb. Questo quanto emerge dall’ultimo studio di Swascan, società milanese parte del polo di Cyber security di Tinexta Group,insidie della “parte oscura della rete”. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, questa sottrazione di informazioni avviene soprattutto attraverso forum, blog e piattaforme di messaggistica, tra le quali spicca Telegram. Per fare luce su questo traffico sono stati raccolti, attraverso specifiche ricerche OSINT & CLOSINT, dati provenienti da 2 forumweb noti come Breached.to e XSS – tenendo a mente come periodo di riferimento giugno/agosto di questo anno. “Confrontando i dati raccolti a giugno con quelli di agosto, abbiamo potuto rilevare come ...

Privacy e frodi tecnologiche, la Finanza blocca il "Berlusconi Market" sul dark web Il Nucleo Speciale Tutela Privacy ha proseguito le sofisticate indagini tecniche nel mondo del Dark Web individuando ulteriori persone coinvolte nella gestione del noto Black Market ...