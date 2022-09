Milan, Massaro: “La partita che rigiocherei? Quella contro il Marsiglia” (Di giovedì 8 settembre 2022) Daniele Massaro, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quale partita rigiocherebbe con il Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 settembre 2022) Daniele, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a qualerigiocherebbe con il

acmilan : '#ACMilan is the best part of me' ???? Daniele Massaro's eternal bond with those European nights in Rossonero ??? 'I… - sportli26181512 : 7 settembre 1986: l'esordio in rossonero di Daniele Massaro: Il 7 settembre 1986, in occasione di un Ascoli-Milan d… - PLiftato : @milan_corner Pierino è in quella partita (che capita 2 volte l'anno) dove verrebbe saltato anche da Massaro a 61 anni - koki5_3 : RT @acmilan: '#ACMilan is the best part of me' ???? Daniele Massaro's eternal bond with those European nights in Rossonero ??? 'Il Milan è l… - yuda19as : RT @acmilan: '#ACMilan is the best part of me' ???? Daniele Massaro's eternal bond with those European nights in Rossonero ??? 'Il Milan è l… -