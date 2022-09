Mattarella: “Forte pressione su Mosca attraverso le sanzioni” (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il presidente albanese, Mattarella ha detto che: “L’aumento del prezzo dell’energia richiede un ripensamento collettivo sulle fonti di approvvigionamento”. Tra Albania e Italia c’è “grande sintonia, amicizia e collaborazione”. Tra Tirana e Roma permane un “legame reso ancora più Forte dalla comune appartenenza alla Nato e, tra breve, dalla comune appartenenza all’Unione Europea. Noi abbiamo accolto con grande soddisfazione il raggiungimento, da parte dell’Albania, del traguardo storico e importante dell’apertura dei negoziati per l’adesione lo scorso 19 luglio. La Ue ha saputo onorare, anche se con qualche ritardo, le promesse fatte al popolo albanese. E’ una tappa importante, che è motivo di grande soddisfazione e compiacimento per quei Paesi che, come l’Italia, hanno ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il presidente albanese,ha detto che: “L’aumento del prezzo dell’energia richiede un ripensamento collettivo sulle fonti di approvvigionamento”. Tra Albania e Italia c’è “grande sintonia, amicizia e collaborazione”. Tra Tirana e Roma permane un “legame reso ancora piùdalla comune appartenenza alla Nato e, tra breve, dalla comune appartenenza all’Unione Europea. Noi abbiamo accolto con grande soddisfazione il raggiungimento, da parte dell’Albania, del traguardo storico e importante dell’apertura dei negoziati per l’adesione lo scorso 19 luglio. La Ue ha saputo onorare, anche se con qualche ritardo, le promesse fatte al popolo albanese. E’ una tappa importante, che è motivo di grande soddisfazione e compiacimento per quei Paesi che, come l’Italia, hanno ...

