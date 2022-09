L’ex Roma sui giallorossi: “Se non vince sarà una delusione”, poi la risposta su Dybala (Di giovedì 8 settembre 2022) Pochi giri di parole, chiaro e diretto. Da quelle parti è stato protagonista del magico scudetto del 2001. Ha vestito la maglia giallorossa dal 1997 al 2005. Ben 9 stagioni, in cui vincent Candela ha saputo esprimere il suo miglior calcio, vivendo gli anni più floridi della sua carriera da calciatore. I capitolini, lo hanno anche inserito nella Hall of Fame della Roma. Un riconoscimento da non sottovalutare. E’ stato recentemente intervistato durante la “Partita del cuore, tenutasi all’U-Power Stadium di Monza, riguardo a ciò che lui si aspetta in questa stagione dai Mourinho Boys, facendo immediatamente capire che, secondo il suo punto di vista, se dalle parti di Trigoria non dovesse arrivare il tricolore a fine stagione, sarebbe un fallimento. La Roma? La squadra c’è e sta facendo un gran bel lavoro, sappiamo che Mourinho è un ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Pochi giri di parole, chiaro e diretto. Da quelle parti è stato protagonista del magico scudetto del 2001. Ha vestito la maglia giallorossa dal 1997 al 2005. Ben 9 stagioni, in cuint Candela ha saputo esprimere il suo miglior calcio, vivendo gli anni più floridi della sua carriera da calciatore. I capitolini, lo hanno anche inserito nella Hall of Fame della. Un riconoscimento da non sottovalutare. E’ stato recentemente intervistato durante la “Partita del cuore, tenutasi all’U-Power Stadium di Monza, riguardo a ciò che lui si aspetta in questa stagione dai Mourinho Boys, facendo immediatamente capire che, secondo il suo punto di vista, se dalle parti di Trigoria non dovesse arrivare il tricolore a fine stagione, sarebbe un fallimento. La? La squadra c’è e sta facendo un gran bel lavoro, sappiamo che Mourinho è un ...

