L’Eredità | brutte notizie per i telespettatori | il comunicato della Rai

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 8 settembre 2022) Cambi di palinsesto importanti e inaspettati per la Rai,in arrivo per i fan de: le ultime novità sul programma Il periodo estivo come sempre porta ad una serie di cambiamenti nei palinsesti televisivi. É il momento in cui le aziende salutano i programmi di puntastagione invernale, per avviarne altri “vacanzieri” o ripescano repliche di fiction e film più amati. In alcuni casi le scelte si rivelano più azzeccate di altre. Flavio Insinna a(Foto Instagram @leredita fans)Poi, l’arrivo di settembre porta a nuovi cambiamenti. Generalmente i tv show che hanno tenuto compagnia ainelle calde giornate estive, si congedano per poi, probabilmente, tornare l’anno successivo. É il caso di Reazione a catena – L’intesa ...