Lazio | le pagelle di CM | fa tutto Vecino | Immobile col freno a mano

officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - xian29mc : RT @officialmaz: Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore campo, ris… - Noibiancocelest : Lazio – Feyenoord, le pagelle: Vecino da dominatore, - calciomercatoit : ??Vecino bomber ??Kokcu invisibile ??Le pagelle di #LazioFeyenoord ??via @francescoiucca - leggoit : #lazio-#feyenoord 4-2, le pagelle: Vecino da applausi, Luis Alberto a mille. Romagnoli sempre più leader -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata della Europa League 2022 - 23:Feyenoord Ledei protagonisti del match trae Feyenoord, valido per la prima giornata della Europa League 2022 - 23. TOP: Vecino, Luis Alberto FLOP: Bijlow, Trauner VOTI ...... l'esordio di Onana è stato più che sufficiente meritandosi un 6,5 pieno su quasi tutte le... Risposta del tecnico exinequivocabile: "Onana scelta definitiva Assolutamente no. Dipenderà ...Pagelle e tabellino di Lazio-Feyenoord, match valido per la 1a giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2022/23 ...PROVEDEL 6,5: Si sporca i guanti a fine primo tempo sul tiro di Szymanski, poi guarda l’esordio europeo della Lazio da lontano, almeno fino a quando i compagni non si rilassano completamente.