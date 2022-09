Laba su Osimhen: “Infortunio non serio, tornerà tra una o due settimane” (Di giovedì 8 settembre 2022) Twitter – Buchi Laba su Osimhen: “L’Infortunio non è serio, tornerà tra una o due settimane”. Il giornalista Buchi Laba condivide sulla sua pagina social la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 settembre 2022) Twitter – Buchisu: “L’non ètra una o due”. Il giornalista Buchicondivide sulla sua pagina social la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Il giornalista nigeriano Laba: “Osimhen mi ha detto che tor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Buchi Laba: 'Victor Osimhen mi ha detto di essere uscito per precauzione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Buchi Laba: 'Victor Osimhen mi ha detto di essere uscito per precauzione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Buchi Laba: 'Victor Osimhen mi ha detto di essere uscito per precauzione' - napolimagazine : TWEET - Buchi Laba: 'Victor Osimhen mi ha detto di essere uscito per precauzione' -