Il volto privato di Giuseppe Conte | compagna | figlio ed ex moglie

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 8 settembre 2022) Quando non è impegnato con la politica,– candidato al Parlamento con il M5S – si rifugia tra le braccia dell’adorataOlivia Paladino e si gode la sua famiglia allargata. E’ lui stesso a raccontarlo in un’intervista esclusiva concessa a “Chi” a poco più di due settimane dal voto. Il magazine diretto da Alfonso Signorini lo ha intercettato a San Giovanni Rotondo. Gli affetti di, 58 anni, si è sbottonato sui suoi affetti più cari: laOlivia Paladino e il15enne Niccolò nato dal suo matrimonio con l’avvocato di Stato Valentina Fico. I due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione. Si sussurra che prima di accettare il suo primo ...