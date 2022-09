Il sondaggio shock: operai e fasce a basso reddito non votano il Pd, Meloni si impone ovunque, M5S preferito dai più poveri (Di giovedì 8 settembre 2022) Fratelli D’Italia cresce e piace un po’ a tutti, il Pd è in ritardo ed è sempre più lontano dalla sinistra del popolo, Azione e Italia Viva restano lontane dal 10% e il M5s si colloca al terzo posto tra i partiti e piace alle fasce con reddito più basso, con ampio margine sulla Lega di Matteo Salvini. Sono i numeri del sondaggio realizzato da Cluster17 per Il Fatto e disegnano una cartina politica che ha sempre confini più chiari e definiti, in vista del voto del 25 settembre: il dominio del centrodestra non è in discussione, la distanza tra i due poli (44,8% contro 27,4%) non sembra colmatile. Mentre le sorprese, o almeno i maggiori spunti di riflessione, sono nella composizione sociale e anagrafica del voto ai partiti. Quello di Giorgia Meloni è sempre più nettamente il primo partito (24,4%): la ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) Fratelli D’Italia cresce e piace un po’ a tutti, il Pd è in ritardo ed è sempre più lontano dalla sinistra del popolo, Azione e Italia Viva restano lontane dal 10% e il M5s si colloca al terzo posto tra i partiti e piace alleconpiù, con ampio margine sulla Lega di Matteo Salvini. Sono i numeri delrealizzato da Cluster17 per Il Fatto e disegnano una cartina politica che ha sempre confini più chiari e definiti, in vista del voto del 25 settembre: il dominio del centrodestra non è in discussione, la distanza tra i due poli (44,8% contro 27,4%) non sembra colmatile. Mentre le sorprese, o almeno i maggiori spunti di riflessione, sono nella composizione sociale e anagrafica del voto ai partiti. Quello di Giorgiaè sempre più nettamente il primo partito (24,4%): la ...

