Il Regno Unito e il mondo piangono Elisabetta, il nuovo re è Carlo III (Di giovedì 8 settembre 2022) Elisabetta II è morta , un capitolo di storia si chiude. Il Regno Unito , i Paesi dell’ex impero britannico e il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alla regina dei record, spirata... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 settembre 2022)II è morta , un capitolo di storia si chiude. Il, i Paesi dell’ex impero britannico e ildicono addio in un clima di profonda commozione alla regina dei record, spirata...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - ilpost : Il Regno Unito si preparava da tempo alla morte della regina Elisabetta II, per la quale è stato predisposto un com… - jpanzyn_ : RT @reptheestallion: taylor swift che si dirige a londra per poter salire sul trono e diventare ufficialmente la nuovissima regina del regn… - mementojeon : il vero tocco di classe è la maglia con la bandiera del regno unito a forma di cuore ?????? -