Il principe Harry e Meghan Markle in viaggio verso Balmoral

(Di giovedì 8 settembre 2022) In seguito alle preoccupanti notizie sulla salute della regina Elisabetta, anche i duchi di Sussex sono stati chiamati in Scozia come il resto della famiglia reale. Sarà la prima volta che si ritroveranno tutti insieme dopo oltre due anni

Al momento la sovrana si trova nella sua residenza di Balmoral, dove è arrivato ilCarlo insieme alla moglie Camilla e alWilliam.e Meghan in viaggio. La premier Truss: '...Confermato inoltre l'arrivo delWilliam, nipote della regina e secondo in linea di ... In arrivoe Meghan Anche i duchi di Sussex,e Meghan , sono in viaggio per raggiungere la ...Ansia per la salute della Regina Elisabetta. I medici si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Lo riferisce il Palazzo reale. Dopo un'ulteriore ...Tutti al capezzale della Regina Elisabetta II. Il figlio ed erede al trono, il principe Carlo d’Inghilterra e i nipoti William e Harry ...