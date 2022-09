HJK Helsinki-Betis | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo ledi HJK-Real, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro israeliano Roi Reinshreiber, coadiuvato come assistenti dai connazionali Biton e Metzamber, e dal quarto uomo Shmuelevitz. VAR e AVAR saranno rispettivamente Fuxman e Adler. Calcio d’inizio ore 18:45 all’Footbal Stadium. Entrambe nel gruppo C con Roma e Ludogorets, HJKe Realsi daranno battaglia per iniziare nel migliore dei modi la loro avventura europea. Tornati a calcare i palcoscenici europei dopo ben 7 anni, lo HJK proverà, nonostante gli sfavori del pronostico, ad avere la meglio sull’avversaria di questo pomeriggio. L’ultima volta in Europa League, i finlandesi si ...