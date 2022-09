Harry Styles rompe il silenzio sullo “sputo-gate” | “Ho fatto un salto veloce a Venezia per sputare su Chris Pine e sono tornato”

(Di giovedì 8 settembre 2022)ha davvero sputato contro? Da giorni tiene banco il cosiddetto “”, ovvero il dibattito su quanto successo in Sala Grande al Festival del Cinema didurante la presentazione di Don’t Worry Darling, il film di Olivia Wilde che vede i due come co-protagonisti. Nel momento in cui il cantante si è piegato per sedersi, inclinando la testa versoe la Wilde, dalla sua bocca è uscito come espulso con foga una specie di bruscolino o goccia di saliva.si è accorto di quella che sembra la simulazione di unoe ha osservato i suoi pantaloni chiari senza trovare alcuna traccia di saliva (o almeno questo pare). Così, se nelle scorse oreha buttato acqua sul ...

Da giorni ormai non si fa che parlare d'altro a Hollywood, ma anche al Lido:ha davvero sputato addosso a Chris Pine nel corso della serata di presentazione del film Don't Worry Darling al Festival del Cinema di Venezia Sembra tutto assurdo, visto il prestigio ...... il presunto sputo diaddosso al collega Chris Pine . Tutto è nato a causa di un video diffuso sui social, in cui sembrava che, durante la premiere mondiale di Don't Worry ...Il cantante ex One Direction, durante un recente live a New York, ha parlato per la prima volta pubblicamente di quello di cui tanto si è discusso a Venezia ...Fresco di red carpet alla Mostra del cinema di Venezia, dove ha presentato il film'Don't Worry Darling', Harry Styles è al centro di un altro lungometraggio: si intitola 'My Policeman' e uscirà in str ...