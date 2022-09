Harry e Meghan corrono al capezzale della regina Elisabetta, Kate resta a Londra (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono ore di grande apprensione quelle che il Regno Unito sta vivendo. Un comunicato stampa ufficiale che informa delle condizioni della salute della regina Elisabetta è qualcosa di serio, che fa temere il peggio. E il fatto che Carlo e Camilla siano immediatamente corsi al castello di Balmoral per stare vicini alla regina, è un altro segnale d’allarme. Non è un caso che la BBC abbia persino deciso di cambiare l’intera programmazione della giornata per dare le ultime notizie ai sudditi di sua maestà che, dopo aver visto la regina, insieme alla nuova primo ministro inglese nominata martedì, non si aspettavano forse oggi, di avere questo cambio di rotta. Anche William è arrivato da poco presso la dimora preferita di sua maestà e, stando a quanto riferisce la stampa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono ore di grande apprensione quelle che il Regno Unito sta vivendo. Un comunicato stampa ufficiale che informa delle condizionisaluteè qualcosa di serio, che fa temere il peggio. E il fatto che Carlo e Camilla siano immediatamente corsi al castello di Balmoral per stare vicini alla, è un altro segnale d’allarme. Non è un caso che la BBC abbia persino deciso di cambiare l’intera programmazionegiornata per dare le ultime notizie ai sudditi di sua maestà che, dopo aver visto la, insieme alla nuova primo ministro inglese nominata martedì, non si aspettavano forse oggi, di avere questo cambio di rotta. Anche William è arrivato da poco presso la dimora preferita di sua maestà e, stando a quanto riferisce la stampa ...

