Europa League 2022/2023: risultati e classifiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutti i risultati e le classifiche dell'Europa League 2022/2023. Si apre la fase a gironi con due italiane a caccia della qualificazione agli scontri diretti, la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho, vincitrice della scorsa Conference League. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica Arsenal 3 PSV 1 Bodø/Glimt 1 Zurigo 0 PRIMA GIORNATA – Giovedì 8 settembre Ore 18.45 PSV-Bodø/Glimt 1-1 (44? Gronbaek, 62? Gakpo) Ore 18.45 Zurigo-Arsenal 1-2 (16? Marquinhos, 44?(r) Kryeziu, 62? Nketiah) SECONDA GIORNATA – Giovedì 15 settembre Ore 21 Arsenal-PSV Ore 21 ...

