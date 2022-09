Elezioni, Barone (PCI) aderisce all’Agenda Sud: “Secco no all’autonomia differenziata” (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiacomo Barone, candidato alla camera per il PCI, aderisce ad Agenda Sud perché bisogna dire un No Secco all’autonomia differenziata “Come candidato, ho sottoscritto ufficialmente l’Agenda Sud lanciata dalla rete Recovery Sud che oggi conta 425 amministratori del Mezzogiorno. Ne condivido i suoi 13 punti per il Mezzogiorno, in particolare il No Secco all’autonomia differenziata. L’autonomia differenziata è un danno per il Sud. Così l’ha definita il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, nell’ultima conferenza episcopale per le aree interne che si è chiusa il 30 Agosto a Benevento. La posizione presa dalla Chiesa è chiara e condivisa. L’autonomia differenziata è una vera e propria secessione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiacomo, candidato alla camera per il PCI,ad Agenda Sud perché bisogna dire un No“Come candidato, ho sottoscritto ufficialmente l’Agenda Sud lanciata dalla rete Recovery Sud che oggi conta 425 amministratori del Mezzogiorno. Ne condivido i suoi 13 punti per il Mezzogiorno, in particolare il No. L’autonomiaè un danno per il Sud. Così l’ha definita il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, nell’ultima conferenza episcopale per le aree interne che si è chiusa il 30 Agosto a Benevento. La posizione presa dalla Chiesa è chiara e condivisa. L’autonomiaè una vera e propria secessione ...

rozzo_barone : RT @LucillaMasini: La Lega è il partito che spende di più per fare pubblicità sui social. Resta da capire se i bonifici partano dalla Tanza… - rozzo_barone : RT @MicheleGubitosa: #Letta grida al pericolo democratico e definisce 'perversa' la legge Rosatellum. Peccato che questo sistema elettorale… - rozzo_barone : RT @LucillaMasini: Elezioni. L'hashtag #Meloni è il più citato sui social. Va be', è tutto merito della rima. #ElezioniPolitiche22 #fratel… - rozzo_barone : RT @LucillaMasini: Tremonti nega i condoni fatti dal cdx dopo gli anni '90, ma sono almeno 3. Si sa, l'unico requisito richiesto per milita… - rozzo_barone : RT @LucillaMasini: Il giornale tedesco SZ sugli italiani e la Meloni: “L’amore per lei sarà fugace come una scorreggia'. Solo io penso alle… -