Elettra Lamborghini senza limiti | sarà alla conduzione di un inaspettato programma

(Di giovedì 8 settembre 2022) La bella ereditieraè pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo. Per lei arriva ladi un. Il pubblico a casa a breve tornerà a vedere il volto disul piccolo schermo. Infatti per la bella ereditiera ciladi una trasmissione a dir poco inaspettata: L'articolo proviene da Inews24.it.

ConventoLonato : A - fentydeangelis : otras opciones (1/2) ???? Fedez ???? Tancredi ???? Fasma ???? Rkomi ???? Matteo Romano ???? Levante ???? Elettra Lamborghini ????… - FAcciari : @stacce2021 @Liberoarbitrio Ho trasmesso una richiesta di doccia in comune ad Elettra Lamborghini, hai visto mai ch… - Jrxjxx : T amo Elettra Lamborghini - DennyVitali : Cosa ci fa Chuck Bass con Elettra Lamborghini ? -

Gossip e TV

Non solo musica nel futuro di. Dopo il successo ottenuto quest'estate con la hit radiofonica Caramello la cantante, conduttrice e opinionista tv si prepara a tornare sul piccolo schermo. Stando a quanto ..."Cos'è successo davvero con". Francesca Fagnani vuota il sacco: la richiesta inaccettabile Elettra Lamborghini il suo futuro è in tv: ecco in quale programma La bella ereditiera Elettra Lamborghini è pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo. Per lei arriva la conduzione di un programma inaspettato.L'ereditiera, cantante, conduttrice e opinionista è sempre più richiesta sul piccolo schermo per la sua travolgente verve e simpatia ...