E’ finita tra Alfonso Signorini e il suo storico compagno ma c’è già un altro amore (Di giovedì 8 settembre 2022) Questa volta al centro del gossip c’è Alfonso Signorini, questa volta è della sua storia d’amore che si parla ma è lei che svela al Corriere della Sera che con Paolo Galimberti è finita. Una relazione durata ben 18 anni e per lungo tempo tenuta al riparo da tutto e tutti. Alfonso Signorini e Paolo Galimberti sono sempre stati molto riservati, hanno superato momenti bassi ma di recente a Verissimo il conduttore e direttore di Chi aveva confessato quanto profondo fosse il loro amore. Adesso è tutto finito, si sono lasciati ed è stata una decisione molto sofferta. “Molto sofferta ma dovuta” ammette il 58enne che però sembra sia già innamorato di un altro uomo. Alfonso Signorini innamorato di un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) Questa volta al centro del gossip c’è, questa volta è della sua storia d’che si parla ma è lei che svela al Corriere della Sera che con Paolo Galimberti è. Una relazione durata ben 18 anni e per lungo tempo tenuta al riparo da tutto e tutti.e Paolo Galimberti sono sempre stati molto riservati, hanno superato momenti bassi ma di recente a Verissimo il conduttore e direttore di Chi aveva confessato quanto profondo fosse il loro. Adesso è tutto finito, si sono lasciati ed è stata una decisione molto sofferta. “Molto sofferta ma dovuta” ammette il 58enne che però sembra sia già innamorato di unuomo.innamorato di un ...

