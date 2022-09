Coni, Malagò: “Complimenti a Tamberi ed ai ragazzi del volley. Sinner? Il futuro è suo” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del secondo ‘Tafisa European Sport for All Games‘, si è congratulato con Gianmarco Tamberi per la vittoria in Diamond League. Allo stesso tempo, ha fatto i Complimenti all’Italvolley per la semifinale mondiale raggiunta ma non ha dimenticato Jannik Sinner, sconfitto ai quarti di finale degli US Open da un superlativo Alcaraz. Di seguito le sue dichiarazioni: “Bravissimo Gimbo Tamberi ed anche i ragazzi della pallavolo. Per vedere Sinner stanotte non ho dormito. Peccato per la sconfitta, ma il futuro è suo“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente del, Giovanni, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del secondo ‘Tafisa European Sport for All Games‘, si è congratulato con Gianmarcoper la vittoria in Diamond League. Allo stesso tempo, ha fatto iall’Italper la semifinale mondiale raggiunta ma non ha dimenticato Jannik, sconfitto ai quarti di finale degli US Open da un superlativo Alcaraz. Di seguito le sue dichiarazioni: “Bravissimo Gimboed anche idella pallavolo. Per vederestanotte non ho dormito. Peccato per la sconfitta, ma ilè suo“. SportFace.

Atletica, Tamberi vince le finali di Diamond League per la seconda volta ... medaglia d'oro ex aequo ai Giochi di Tokyo, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente del Coni, Giovanni Malago' (nella foto la coppia alla Mostra del Cinema di Venezia dell'anno ... Pratoni del Vivaro 2022, Roma e l'Italia al centro del mondo dell'equitazione I Fei World Championships ai Pratoni del Vivaro sono il successo della credibilità della Fise all'estero', ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. 'Per lo sport italiano, il 2022 è ... ... medaglia d'oro ex aequo ai Giochi di Tokyo, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente del, Giovanni Malago' (nella foto la coppia alla Mostra del Cinema di Venezia dell'anno ...I Fei World Championships ai Pratoni del Vivaro sono il successo della credibilità della Fise all'estero', ha sottolineato il presidente del, Giovanni. 'Per lo sport italiano, il 2022 è ...