Bene Onana | solo due le sbavature in una serata quasi perfetta

FBiasin : #InterBayern primo tempo: 45’ di pura fase difensiva, un paio di ripartenze sbagliate. Manca molto il gioco sugli… - LeggendaAmbros1 : @NicoSpinelli8 @InterHubOff @Gazzetta_it @GettyImages E soprattutto, trovo assurdo che nel prepartita di un Inter-B… - empezzodicuore : Ma chissenefrega della Champions. Dobbiamo far bene in campionato. #Onana deve giocare quelle contro la serie a non… - OnolyH : @5ska99 @ilCallista @NoMoreLimone Guarda che stai solo peggiorando la situazione eh. Prendere un gol come quello di… - DirkDebono : @deliux9 Ditemi un volta che il cambio durante la stagione ci ha fatto bene? Inzaghi ci fara vincere lo scudetto ne… -

... il centrocampista ex - Lille, Amadouha svelato come nella sua scelta sia stato importante ... E io ho pensato: 'Va, facciamolo, fratellone!''.Quindi, caro Simone, il mio umilissimo consiglio a chi ha fatto giocarel'Inter come nessuno ... Lascia stare, è un bravo portiere, ieri ha fatto il suo dovere come Musso, Cragno, Perin e ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Andrè Onana ha commentato la sconfitta contro il Bayern a San Siro, primo match da titolare in nerazzurro. Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio. Ci rialzeremo restando uniti e dando la nostra ...