24 ore con Brando Pacitto (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo aver passato un giorno a Cannes con Khaby Lame, ci spostiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Con noi questa volta c'è l'attore Brando Pacitto, nel cast di Padre Pio, il film di Abel Ferrara con Shia Labeouf nei panni del santo di Pietralcina, in anteprima alle Giornate degli Autori. Quello del Lido è il festival dedicato alla settima arte più antico del mondo - nel 2022 compie 90 anni -, eppure è giovanissimo nell'individuare in anticipo nuovi trend e rising star, nel portare ogni anno diverse candidature agli Oscar, nel crescere nuove generazioni di critici e cineasti che lo seguono già da studenti. Questo festival è per il pubblico e gli appassionati oltre che per gli addetti ai lavori. I film li possono vedere tutti con abbonamenti e biglietti singoli. E il red carpet è la sua festa più grande. La Mostra del Cinema è un tesoro tutto ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo aver passato un giorno a Cannes con Khaby Lame, ci spostiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Con noi questa volta c'è l'attore, nel cast di Padre Pio, il film di Abel Ferrara con Shia Labeouf nei panni del santo di Pietralcina, in anteprima alle Giornate degli Autori. Quello del Lido è il festival dedicato alla settima arte più antico del mondo - nel 2022 compie 90 anni -, eppure è giovanissimo nell'individuare in anticipo nuovi trend e rising star, nel portare ogni anno diverse candidature agli Oscar, nel crescere nuove generazioni di critici e cineasti che lo seguono già da studenti. Questo festival è per il pubblico e gli appassionati oltre che per gli addetti ai lavori. I film li possono vedere tutti con abbonamenti e biglietti singoli. E il red carpet è la sua festa più grande. La Mostra del Cinema è un tesoro tutto ...

DiMarzio : #Calciomercato, @GalatasaraySK | Alle ore 15 contatto decisivo con il @PSG_inside per #Icardi: si attende il via li… - GiovaQuez : 'L'obiettivo americano delle sanzioni è staccare la Russia dall'UE. Altro che Russia isolata, in queste ore si stan… - Corriere : La telefonata Zelensky-Macron subito dopo l’invasione russa: «È guerra totale, parlate con Putin» - blancy23 : Letteralmente da 24 ore tutta la tifoseria juventina sta chiedendo Tuchel in ginocchio sui ceci. Ma chi volete pre… - _MrWolf_ : RT @micaelaanna07: #Iran #Reuters: Dopo che l'#Albania ha annunciato la rottura delle relazioni con #Teheran a seguito di un attacco inform… -